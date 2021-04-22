У фіналі українка програла представниці Узбекистану Нігіні Уктамовій роздільним рішенням суддів. Бій проходив в категорії до 54 кілограм.

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Ця нагорода стала єдиною для України в жіночому боксі на поточному чемпіонаті.

Чоловічі змагання

Що стосується чоловічих фіналів, то вони відбудуться у п'ятницю, 23 квітня. 4 представника України змогли вийти у фінал змагань.

Це допомогло нашій команді оновити власний рекорд за кількістю представників у фіналі. Ніколи раніше 4 українці не виходили в фінал чемпіонату світу з боксу.

Попередній найращий результат молодіжної збірної України з боксу був у 1998-му. Тоді у фіналі виступило 3 українця. Останню перемогу на молодіжному ЧС приніс Україні Олександр Хижняк, це було в 2012 році.

До слова. На останньому молодіжному чемпіонаті світу-2018 Україна завоювала 4 медалі.