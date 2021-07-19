З ким зіграє Шахтар у Лізі чемпіонів
У Ньйоні (Швейцарія) 19 липня відбулося жеребкування кваліфікації Ліги чемпіонів сезону-2021/2022.
Варте уваги Мюнхен позбавили фіналу Ліги чемпіонів 2023
У 3 кваліфікаційному раунді Шахтар зіграє проти бельгійського Генка. Перший матч відбудеться на полі Генка.
Український клуб бере учать у кваліфікації Ліги чемпіонів у "шляху представників ліг". Під час жеребкування Шахтар був серед сіяних команд, відтак уникнув зустрічі з Бенфікою, Монако та Селтіком чи Мітьюлландом.
Серед несіяних команд був московський Спартак. Та Шахтар і Спартак не можуть зустрітися, адже УЄФА розводить українські та російські команди.
Дата матчів 3 раунду кваліфікації
- 3 – 4 серпня (перші матчі)
- 10 серпня (матчі-відповіді)