Спалах COVID-19 у клубі УПЛ

Про спалах коронавірусу у львівському клубі повідомив журналіст Ігор Бурбас. У твітері представник ЗМІ написав, що відразу 15 представників команди здали позитивні тести.

Оце так Рух офіційно прийматиме матчі УПЛ на "Арені Львів"

Старт українського футбольного сезону під загрозою зриву. Поки по всій країні епідемситуація тримається на рекордно низькому рівні, в ПФК Львів нині одразу аж 15 позитивних ковід-тестів (11 футболістів, 4 тренери). Плюс ще 5-ро на температурі. А за 4 дні матч з Маріуполем…,

– йдеться у пості.

У клубі не підтвердили таку велику кількість захворювань. Матч з Маріуполем не буде переноситись та відбудеться у заплановану дату – 23 липня. І сьогодні – завтра клуб опублікує офіційну заяву,