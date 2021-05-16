Феєрія Маліновського, перемога збірної України: головні новини спорту 15 травня

Український футболіст Руслан Маліновський продовжив результативну серію в Аталанті, а збірна України з волейболу вийшла на чемпіонат Європи. Огляд головних новин спору читайте у дайджесті Спорт 24.

Збірна України вийшла на Євро-2021

Жіноча збірна України з волейболу стала учасницею фінальної стадії чемпіонату Європи-2021.

До речі Україна показала найкращий результат в історії чемпіонатів Європи з артистичного плавання

15 травня наша команда у ключовому матчі відбору з рахунком 3:0 обіграла у Тбілісі команду Португалії – 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)

Стартовий відрізок матчу показав, що українки налаштовані дуже серйозно і не мають наміру упускати свій шанс пробитися на Євро. До середини партії вони вели 15:8.

Другий і третій сет пройшли як під копірку першого. Знову наші волейболістки до середини партії мали досить відчутну перевагу, причому однакову 16:8.

ЧЄ-2021 відбудеться з 18 серпня до 4 вересня у Сербії, Болгарії, Хорватії та Румунії. Жеребкуванням фінальної стадії відбудеться 20 травня у Белграді.

Черговий гол Маліновського

Українець Руслан Маліновський відзначився двома результативними діями за перші 30 хвилин зустрічі між Дженоа та Аталантою у 37 турі Серії А.

На 9 хвилині Аталанта забила перший гол у матчі. Маліновський тонко віддав пас на Сапату, який вразив ворота Дженоа.

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Це була 12 результативна передача українця в чемпіонаті – він найкращий асистент Серії А у сезоні 2020/21.

На 26 хвилині Маліновський записав на свій рахунок і гол. Руслан забив після прострілу Сапати. Спершу гол було скасовано через те, що колумбієць випустив м'яч за межі поля. Після перегляду VAR арбітр все ж зарахував гол.

Усього в цьому сезоні Маліновський зіграв за Аталанту 41 матч. У його активі 9 голів.

Левандовський повторив рекорд Герда Мюллера

Нападник мюнхенської Баварії Роберт Левандовський 15 травня повторив рекорд легенди німецького футболу Герда Мюллера.

У матчі проти Фрайбурга 32-річний Левандовський відзначився 40 голом у сезоні Бундесліги. Таким чином Роберт повторив рекорд екснападника Баварії Герда Мюллера по м'ячах за сезон.

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Рекорд Мюллера тримався із сезону-1971/1972. Тоді він також забив 40 голів у складі Баварії.

Левандовський зможе побити рекорд, адже в Баварії попереду домашній матч в останньому турі чемпіонату Німеччини. Баварія 22 травня у дербі зіграє проти Аугсбурга.

Лестер виграв Кубок Англії

Лестер вперше в історії став переможцем Кубка Англії. У суботу, 15 травня, "лисиці" здобули трофей сезону-2020/2021, здолавши Челсі з рахунком 1:0.

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Єдиний гол у матчі на 63 хвилині забив Тілеманс. Гравець Лестера розрядив свою гармату з-за меж штрафного і не залишив шансів Кепі.

Наприкінці матчу Челсі відігрався, але рефері скасував гол Бена Чілвелла через офсайд.

Попередні 4 фінали Кубка Англії Лестер програв. Щодо Челсі, то для "синіх" це тільки перший фінал у сезоні. Уже 29 травня Челсі зіграє проти Манчестер Сіті у фіналі Ліги чемпіонів.