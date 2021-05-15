Один з фанатів був озброєний палицею

На 12 хвилині гри з трибун на футбольне поле прилетів фаєр. Після цього у фанів виник конфлікт з правоохоронцями.

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Під час гри декілька людей вибігли на футбольне поле й почали ганятися за гравцями. Пізніше вони почали шукати арбітрів поєдинку. Один з фанатів був озброєний палицею.

Головний арбітр Олексій Дерев'янський був змушений відвести команди у роздягальні на 14 хвилині за рахунку 2:0 на користь Кривбасу.

Ультрас Металурга були незадоволені діями арбітра, який вже до 9 хвилини зустрічі призначив два пенальті у ворота запоріжців.

Через 50 хвилин, коли всі порушники були виведені за межі стадіону, матч був відновлений.

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