На 9-й хвилині Аталанта забила перший гол у матчі. Маліновський тонко віддав на Сапату, який вразив ворота Дженоа.
Дивіться також ПСЖ, Челсі та Інтер цікавляться Маліновським
Відео асисту Маліновського
На 26-й хвилині Маліновський записав на свій рахунок і гол. Руслан забив після прострілу Сапати, але гол було скасовано через те, що колумбієць випустив м'яч за межі поля. Після перегляду VAR арбітр все ж зарахував гол.
Відео голу Маліновського
Можна сказати, що Руслан перебуває у розкішній формі. З початку квітня він відзначається результативними діями в кожному матчі. За вісім попередніх турів Маліновський настріляв 6 голів і 5 асистів.