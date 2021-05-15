Україна – Португалія 3:0 (25:14, 25:13, 25:13)
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Стартовий відрізок матчу показав, що українки налаштовані дуже серйозно і не мають наміру упускати свій шанс пробитися на Євро. До середини партії вони вели 15:8. І це при тому, що не завжди в українок проходили атаки.
Другий і третій сет пройшли як би під копірку першого. Знову наші волейболістки до середини партії мали досить відчутну перевагу, причому однакову 16:8, так що далі їм треба було тільки спокійно довершити розпочату справу до перемоги.
Таким чином, здобувши перемогу з рахунком 3:0, збірна України пробилася до фінальної частини чемпіонату Європи.