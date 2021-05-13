Шахтар попрощався з Каштру, перемога Світоліної: новини спорту 12 травня

У середу, 12 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші читайте у огляді Спорт24.

Шахтар офіційно попрощався з Каштру

Донецький Шахтар офіційно попрощався з португальським наставником Луїшом Каштру. Тренер очолював "гірників" два роки.

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Португалець отримав на пам'ять іменну футболку з цифрою 84. Вона означає кількість офіційних матчів донеччан під керівництвом Каштру. Також екстренер "гірників" повезе у Португалію пам'ятний клубний сувенір.

Тренерська кар'єра Каштру у Шахтарі

59-річний спеціаліст вперше прийшов до керма Шахтаря у червні 2019 року, підписавши 2-річний контракт. У 84 матчах під його керівництвом "гірники" здобули 51 перемогу та забив 168 голів. Також 16 матчів завершувались мировими. В усіх інших поєдинках донеччани йшли з поля переможеними.

Перший сезон Каштру у Шахтарі був кращим, ніж наступний. За підсумками першого сезону Каштру привів "гірників" до чемпіонства в УПЛ. У тому сезоні дістався до півфіналу Ліги Європи.

Світоліна здобула вольову перемогу на старті турніру WTA у Римі

Еліна Світоліна 12 травня стартувала на турнірі WTA 1000 у Римі (Італія). Перша ракетка України здобула перемогу над американкою Амандою Анісімовою.

Аманда Анісімова – Еліна Світоліна 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)

У наступному третьому колі Світоліна зіграє проти іспанки Гарбінє Мугуруси.

Українські синхроністки поповнили медальний багаж в Будапешті

Збірна України по артистичному плавання під час вечірньої сесії завоювала срібну медаль в груповому технічному виступі.

У Будапешті програму українок судді оцінили в 92.392 бала. Це майже на 6 очок більше, ніж у збірної Іспанії, яка закінчила виступ на третьому місці. Склад призерок: Марта Федіна, Анастасія Савчук, Влада і Марина Алексєєви, Катерина Резнік, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно.

У ранковій сесії Федіна додала до скарбнички команди срібну медаль в довільному соло.

Динамо дізналося можливих суперників у Лізі чемпіонів

У єврокубковий сезон-2021/2022 київське Динамо вступить останнім з українських клубів. Чемпіонський титул УПЛ дозволив команді Мірчі Луческу опинитися одразу в груповому раунді Ліги чемпіонів.

Крім "біло-синіх" це зробили ще 12 клубів: Манчестер Сіті (Англія), Манчестер Юнайтед (Англія), Атлетіко (Іспанія), Реал (Іспанія), Барселона (Іспанія), Севілья (Іспанія), Баварія (Німеччина), Лейпциг (Німеччина ), Інтер (Італія), Спортинг (Португалія), Аякс (Нідерланди), Зеніт (Росія).