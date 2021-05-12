Підкорюють Будапешт

Українські спортсмени не перестають приємно дивувати на чемпіонаті європи у Будапешті. Українці вже здобули два "золота", тепер ще й скарбничку нашої команди додалась срібна нагорода.

Оце так 15-річні українці виграли дорослий чемпіонат Європи зі стрибків у воду

19-річна Марта Федіна принесла Україні "срібло" в артистичному плаванні. Українка поборолась за перемогу у довільній програмі. ЇЇ прямою конкуренткою стала росіянка Варвара Субботіна.

Наша спортсменка виступала останньою та отримала від суддів за програму 93.7. Однак навіть такий високий бал не дозволи Марті здобути "золото". Субботіна випередила українку та посіла 1 місце. Трійку лідерок замкнула представниця Греції Евангелія Платаніоті. Для гречанки ця нагорода стала вже другою у Будапешті. 11 травня вона поступилась якраз нашій Марті у технічному соло та завоювала "срібло".

Хто потрапив на п'єдестал

Варвара Субботіна (Росія) – 96.4 Марта Федіна (Україна) – 93.7 Евангелія Платаніоті (Греція) – 90.8

Для українки це вже друга нагорода на чемпіонаті Євро-2021. Також для Марти це друга медаль в особистих виступах у кар'єрі на рівні чемпіонатів Європи. Перед цим вона у 2018 році перемогла у комбінації.