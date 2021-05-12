Аманда Анісімова (США) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:2, 3:6, 4:6)

Тенісистки провели на корті 1 годину 40 хвилин. Українська тенісистка у трьох сетах ледь здолала суперницю із США. Початок матчу був ненайкращим для 26-річної Світоліної. Еліна ніяк не могла знайти свою гру та лише за 27 хвилин програла стартовий сет – 6:2.

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Еліна не стримувала емоцій після трьох поспіль програних геймів на власній подачі. Ракетка українки відчула на повну, що таке злість Світоліної. Шоста ракетка світу декілька разів била нею об корт.

У першій партії перша ракетка України грала безпомилково на своїй подачі та навіть зробила один ейс. Але от у всіх інших показниках поступилась своїй суперниці.

Камбек Світоліної

У другій партії на тенісний корт вийшла зовсім інша Еліна. Хоча українка програла стартовий гейм, але далі вона контролювала хід поєдинку. Ключовим став п'ятий гейм, коли Світоліна вийшла вперед у рахунку 2:3. У вирішальному геймі партії американка відіграла два брейки у нашої тенісистки та навіть могла скоротити перевагу у сеті до мінімуму. Але свого Світоліна вже не відпустила та зрівняла рахунок у партіях. У підсумку – 3:6 сет за українкою.

Все вирішувалось у третьому сеті. Світоліна відразу впевнено повела у рахунку 0:3. Але Анісімова не збиралась так легко віддавати гру після чудового першого сету у її виконанні. Аманда наблизилась за геймами у партії 4:5 та навіть могла зрівнятись за геймами.