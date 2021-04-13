Маліновський найкращий у Європі, помилки суддів у матчі УПЛ: новини спорту 12 квітня

У понеділок, 12 квітня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у огляді Спорт24.

Маліновський визнаний найкращим гравцем Європи за місяць

Міжнародний центр спортивних досліджень CIES Football Observatory розробив унікальний підхід до оцінки гравців на основі методології.

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Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський очолив рейтинг найкращих футболістів Європи за календарний місяць, опублікований порталом. Маліновський набрав 97.3 бала. Українець випередив у рейтингу таких футболістів як Херарда Морено (95.7), Давіда Оспіна (95.0) і Каріма Бензему (94.8).

За календарний місяць український хавбек став лідером Аталанти. В останній грі з Фіорентиною Руслан віддав дві результативні передачі.

Всього в поточному сезоні українець провів 34 матчі за "бергамаско" у всіх турнірах. В його активі чотири голи і вісім результативних передач.

Суддя помилково призначив пенальті у ворота Маріуполя в грі з Шахтарем

Маріуполь програв номінально домашній матч донецькому Шахтарю з рахунком 0:3. Третій гол у ворота азовців влетів після удару з 11-метрової позначки. Хоча порушення правил, яке призвело до призначення пенальті, не було.

В Комітеті арбітрів УАФ після розгляду цього епізоду вирішили, що суддя в цьому моменті помилився. І порушення правил з боку Гальчука, не було. Відтак не було і підстав для призначення пенальті.

"Арбітр призначив 11-метровий удар у ворота Маріуполя, вважаючи, що порушення було скоєно саме воротарем. На нашу думку, позиція арбітра була не зовсім вдалою для того, щоб добре контролювати, оцінити та прийняти відповідне рішення", – відзначили в комітеті арбітрів.

Український клуб звинуватили у підробці результатів тестів на COVID-19

Представник Другої ліги Поділля звернувся до КДК УАФ на Епіцентр через перенесення очної зустрічі, яка повинна була пройти 29 березня 2021 року.

Гості з Другої Ліги не змогли приїхати – команду нібито скосив злощасний COVID-19 – тести, подані в Українську Асоціацію футболу, виявилися позитивними.

У хмельницькому клубі стверджують, що суперник сфальсифікував тести на коронавірус та мав достатньо гравців для проведення матчу. Команда з Дунаївців нібито здала тести, які були негативними. Щоправда, коли результати надійшли у федерацію, то стали позитивними.

В УАФ вже відбулось засідання щодо цього інциденту (9 квітня), але рішення поки немає. Асоціація чекає на відповідь із установи, де проходив тестування Епіцентр. Повторне засідання відбудеться 21 квітня.