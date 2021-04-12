Гості з Другої Ліги не змогли приїхати – команду нібито скосив злощасний COVID-19 – тести, подані в Українську Асоціацію футболу, виявилися позитивними.

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Епіцентр підробив результати тестів

У хмельницькому клубі стверджують, що суперник сфальсифікував тести на коронавірус та мав достатньо гравців для проведення матчу. Команда з Дунаївців нібито здала тести, які були негативними. Щоправда, коли результати надійшли у федерацію, то стали позитивними.

В УАФ вже відбулось засідання щодо цього інциденту (9 квітня), але рішення поки немає. Асоціація чекає на відповідь із установи, де проходив тестування Епіцентр. Повторне засідання відбудеться 21 квітня.

Через ізоляцію клуб з Дунаївців пропустив і наступний поєдинок проти Чернігова. Епіцентр розташувався на 5 сходинці турнірної таблиці групи А Другої ліги, Поділля – друге, а Чернігів – 13-й.