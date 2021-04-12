Півзахисник Аталанти Руслан Маліновський очолив рейтинг найкращих футболістів Європи за календарний місяць, опублікований порталом CIES Football Observatory.
Дивіться також Українець Маліновський став найкращим гравцем Аталанти в березні
Маліновський набрав 97.3 бала. Українець випередив у рейтингу таких футболістів як Херарда Морено (95.7), Давіда Оспіна (95.0) і Каріма Бензему (94.8).
12 найкращих футболістів за останній місяць:
Результативність Маліновського
- За календарний місяць український хавбек став лідером Аталанти. В останній грі з Фіорентиною Руслан віддав дві результативні передачі.
- Всього в поточному сезоні українець провів 34 матчі за "бергамаско" у всіх турнірах. В його активі чотири голи і вісім результативних передач.