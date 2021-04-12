Фіорентина – Аталанта 2:3
Голи: Влахович, 57, 66 – Сапата, 13, 40, Ілічич, 70 (пен.)
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Перший асист Руслан віддав на Дувана Сапату на 13-й хвилині. Наступний гольовий пас на колумбійця українець віддав на 40-й хвилині.
У другому таймі "фіалки" повернулися в гру. Душан Влахович оформив дубль протягом дев'яти хвилин і відновив паритет.
І все ж останнє слово залишилося за "бергамаско". Перемогу команді приніс точний удар з 11-метрової позначки Йосипа Ілічича.
Другий українець, Віктор Коваленко, всю гру провів на лавці для запасних. Аталанта обійшла Наполі і піднялася на четверте місце Серії А. Фіалки залишилися на 15-й позиції.
Фіорентина – Аталанта відеоогляд