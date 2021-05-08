Пятов покидає збірну, покарання для клубів Суперліги: головні новини спорту 7 травня

Андрій Пятов оголосив, що покидає збірну України після Євро-2020. УЄФА покарав 9 клубів за участь в Суперлізі. Мотор став чемпіоном України з гандболу. Такими були головні новини спорту в п'ятницю, 7 травня

Андрій Пятов заявив, що виступи на Євро-2020 стануть для нього останніми за збірну України.

УЄФА та дев'ять клубів, які були серед засновників Суперліги, підписали мирову угоду. Згідно з нею, команди сплатять 15 мільйонів євро добровільного внеску на розвиток футболу. А також недоотримають 5% доходів від участі в єврокубках.

КДК вирішив детальніше перевірити матчі Минаю щодо ставок на них. Адже комітет був повідомлений про аномальні ставки на матч ужгородського клубу проти Шахтаря. І рекомендував букмекерським компаніям не приймати ставки на матчі Минаю.

Є інформація, що в одній з турецьких букмекерських контор на цей матч поставили ставку розміром у 100 тисяч доларів.

Результати цієї перевірки пообіцяли передати поліції.

9 травня в один час мали відбутися усі 7 матчів УПЛ. Але дирекція ліги вирішила їх таки розвести в часі. Тож чотири матчі розпочнуться о 14:00, а ще три – о 17:00.

Англія припинила авіасполучення з Туреччиною. І вимагає перенесення фіналу Ліги чемпіонів зі Стамбулу. Адже країна була внесена в червону зону, а у фіналі зіграють два англійські клуби.

Запорізький Мотор дев'ятий раз поспіль став чемпіоном України з гандболу. Другим фінішував Донбас. А Одеса завоювала бронзові нагороди.

Український боксер-важковаговик Сергій Сіренко 12 червня проведе свій наступний бій. Поєдинок заплановано провести в Києві. Ім'я свого суперника українець дізнається згодом.

Видання Forbes склало оновлений список 50 найдорожчих спортивних клубів у світі. Лідирує у цьому переліку команда з американського футболу Даллас Ковбойс з оцінкою в 5,7 мільярда доларів.

Найдорожчий футбольний клуб – Барселона. "Синьо-гранатові" розмістилися на четвертому місці з оцінкою в 4,76 мільярда доларів.