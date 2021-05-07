У 2020 році весь світ зіштовхнувся з пандемією коронавірусу. Не обійшла ця напасть і світ спорту – чимало спортивних змагань було перенесено або скасовано, а після карантину матчі відбуваються без глядачів. Окрім того, впав інтерес і до трансляції матчів.

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Та на вартості найдорожчих спортивних команд світу це мало відзначилося. Середня вартість 50 найдорожчих команд за рік зросла на 9,9% і тепер становить 3,4 мільярда доларів. А за п'ять років зростання склало 55%

У 2021 році і списку Forbes перебувають 26 команд в американський футбол, по 9 баскетбольних та футбольних команд, та 6 бейсбольних команд.

Жодна хокейна команда не зуміла потрапити у топ-50. Це пояснюється вартістю права трансляції матчів НХЛ – лише 625 мільйонів доларів на рік. Для прикладу, АПЛ отримує 2,18 мільярда доларів на рік за трансляцію. Національна ліга американського футболу продала права за 10,3 мільярда доларів на рік на наступні десять років, але починаючи лише з 2023 року. З наступного сезону бейсбольна ліга отримуватиме 1,84 мільярда доларів за сезон. А в НБА вже виплачують 2,6 мільярда доларів.

Окрім того, в американських лігах виплати за трансляцію розподіляються рівномірно між усіма клубами. На відміну від європейських чемпіонатів, де важливим є місце за підсумками сезону.

Найдорожчою командою світу і надалі залишилися Даллас Ковбойс з оцінкою в 5,7 мільярда доларів. Далі розмістилися Нью-Йорк Янкіз (5,25 мільярда доларів) та Нью-Йорк Нікс (5 мільярдів доларів). Замикають першу п'ятірку два футбольні клуби – Барселона (4,76 мільярда доларів) та Реал (4,75 мільярда доларів). Вони зуміли витіснити Лос-Анджелес Лейкерс та Голден Стейт Уорріорз.

Нагадаємо Forbes опублікував рейтинг найдорожчих футбольних клубів: вперше його очолила Барселона

Forbes відзначили, що якби ідея зі створенням футбольної Суперліги вдалася, то Барселона могла вийти на перше місце у цьому рейтингу.

Топ-20 найдорожчих команд світу