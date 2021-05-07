До розширеної заявки збірної України перед Євро-2020 потрапило чотири воротарі. Один з них – Андрій Пятов. Для 36-літнього голкіпера це можуть бути останні матчі за збірну України.

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Андрія Пятов офіційно підтвердив, що після Євро-2020 покине збірну України.

Андрій Пятов у збірній України

Андрій Пятов виступає у збірній України з 2006 року. Але дебютувати вдалося лише 22 серпня 2007 року у товариському матчі проти Узбекистану.

Загалом провів 96 поєдинків. За кількістю поєдинків за команду Пятов займає п'яте місце в історії збірної України.

Зі збірної України виступив на чемпіонаті світу 2006 року, а також на Євро-2012 та Євро-2016.

Автор найбільш тривалої сухої серії в історії національної збірної України – 752 хвилини.

Може ввійти в трійку гвардійців збірної України. Попереду нього Олег Гусєв (98 матчів) та Руслан Ротань (100 матчів). Перед Євро-2020 "синьо-жовті" проведуть три товариські матчі. І ще як мінімум три матчі на самому турнірі.

У цьому сезоні Пятов втратив місце основного в донецькому Шахтарі, програвши конкуренцію молодому Анатолію Трубіну. Востаннє він виходив на поле 3 березня у кубковому матчі проти Агробізнесу. "Гірники" поступилися в цьому матчі.

При цьому Пятов втрати в місце основного і в збірній України. У 2020 році з п'яти матчів він зіграв у трьох. Натомість у 2021 році у матчах відбору на ЧС-2022 він не потрапляв до основи.