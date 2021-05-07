Згідно з регламентом, матчі останнього туру всі мали розпочатися в один час. Це робиться для того, щоб команди не знали результати паралельних матчів, і до кінця ігор зберігалася інтрига та боротьба за підсумкові місця в турнірній таблиці УПЛ. Особливо у випадку визначення чемпіона чи команду, яка вилітає. Тому всі матчі 26-го туру УПЛ були заплановані на один час – 17:00.

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Та вже після 25-го туру визначилися майже усі місця в турнірній таблиці. Виняток – ще одне місце в єврокубках. Ворскла та Десна посперечаються за потрапляння в першу п'ятірку, відтак за право участі у кваліфікації Ліги конференцій.

Дирекція УПЛ вирішила змінити час початку чотирьох матчів у 26-у турі. Таке рішення пояснили бажанням "забезпечити пряму трансляцію всіх семи матчів заключного туру сезону".

Час початку матчів 26-го туру УПЛ