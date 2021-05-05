МанСіті вийшов у фінал Ліги чемпонів, Моурінью очолив Рому: топ-новини спорту 4 травня

У вівторок, 4 травня, трапилося чимало подій у світі спорту. Про найголовніші – читайте у дайджесті Спорт24.

Манчестер Сіті вийшов у фінал Ліги чемпіонів

У вівторок, 4 травня, Манчестер Сіті та ПСЖ визначили першого фіналіста Ліги чемпіонів. Переможцем зустрічі на "Етіхад Стедіум" стали господарі поля – 2:0.

До слова Челсі – Реал: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Манчестер Сіті за підсумками двох матчів здолав ПСЖ з рахунокм 4:1 та впевнено пробився у фінал. Тепер "містяни" очікують свого суперника у матчі Челсі – Реал, який визначиться 5 травня.

Жозе Моурінью офіційно очолить Рому

Італійська Рома оголосила, що новим наставником команди стане португалець Жозе Моурінью. Він замінить свого співвітчизника Паулу Фонсеку.

Моурінью підписав угоду з Ромою на три роки до 30 червня 2024 року. По закінченні цього сезону він приступить до роботи.

Поки головним тренером Роми є Паулу Фонсека. Клуб ще перед тим сповістив, що Фонсека покине команду по закінченні дії його контракту влітку 2021 року.

Роман Санжар офіційно очолив донецький Олімпік

Керівництво донецького Олімпіка представило футболістам нового головного тренера. Ним став Роман Санжар, який свого часу вже тренував команду

Роман Санжар підписав контракт з Олімпіком на два роки. В його тренерський штаб увійшли Дмитро Гришко та Яя Туре (асистенти тренера), Олексій Змієвський (тренер з фізпідготовки) та Станіслав Тищенко (тренер воротарів).

Роман Санжар та Олімпік

Роман Санжар протягом восьми років був гравцем Олімпіка. І капітаном команди.

У грудні 2012 року він оголосив про закінчення кар'єри футболіста. 17 квітня 2013 року він став виконуючим обов'язків головного тренера команди. 1 червня 2013 року він став тренером команди на постійній основі.

У свій перший повноцінний сезон він виграв з командою Першу лігу та вивів Олімпік в УПЛ. З цього часу Олімпік не вилітав з елітного дивізіону.

У сезоні 2014/2015 Олімпік під керівництвом Санжара дійшов до півфіналу Кубка України. А за підсумками сезону 2016/2017 – пробитися в єврокубки.

3 жовтня 2018 року Санжар подав у відставку.

Під керівництвом Санжар команда провела 177 матчів, здобувши 61 перемогу, 47 раз зігравши внічию, і 69 разів поступившись супернику.

Фінал Ліги Європи відбудеться з глядачами

Услід за Лігою чемпіонів в УЄФА вирішили провести фінальний матч з глядачами і в рамках Ліги Європи. Матч зможуть відвідати майже 10 тисяч вболівальників.

Влада польського Гданська, де відбудеться фінал, підтвердила, що стадіон може бути заповнений на 25%. Таким чином на матч допустять 9,5 тисячі глядачів.

Фінал Ліги Європи відбудеться 26 травня. Там зіграють переможці півфінальних пар Вільярреал – Арсенал (2:1 – перший матч), Манчестер Юнайтед – Рома (6:2 – перший матч).