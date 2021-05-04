Поєдинок Челсі – Реал відбудеться в Англії. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.
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Челсі – Реал: де дивитися
По телебаченню матч Ліги чемпіонів покаже телеканал "Футбол 2". Початок трансляції о 21:55.
Поєдинку на каналі "Футбол 2" передуватиме програма "Ніч Ліги чемпіонів", де експерти та запрошені гості обговорюватимуть цей матч.
Онлайн матч Челсі – Реал можна переглянути на платформі Oll.tv. Але доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації.
Також матч Челсі – Реал можна дивитися онлайн і на сервісі Megogo. Для цього необхідно матиму підписку "Максимальна", вартість якої складає 197 гривень на місяць.