Паулу Фонсека очолив Рому влітку 2019 року. Його контракт був розрахований на два роки. По його закінченні керівництво італійського клубу вирішило не продовжувати з ним угоду.
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- Фонсека очолив Рому, покинувши донецький Шахтар. В Україні він працював три сезони, вигравши за той час з командою три чемпіонські звання.
- У Ромі Фонсека не зумів досягти значимого успіху. В перший сезон під його керівництвом команда посіла п'яте місце, не зумівши пробитися в Лігу чемпіонів.
- В цьому сезоні Рома бореться за потрапляння в єврокубки. Вона посідає сьоме місце, яке дає право наступного сезону зіграти у кваліфікації Ліги конференцій. Але на два очки від "вовків" відстає Сассуоло.
- За вісім останніх матчів в чемпіонаті Італії Рома зуміла перемогти лише в одному. Натомість п'ять разів програла
- Команда дійшла до півфіналу Ліги Європи. Але в першому матчі потупилася на виїзді Манчестер Юнайтед з рахунком 6:2. Хоча на перерву команди пішли за рахунку 1:2.