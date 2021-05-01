Ворскла – Динамо 1:5

Голи: Кулач, 24 (пен.) – Буяльський, 6, 15, 33, Родрігеш, 64, Сідклей, 84

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Динамо відкрило рахунок у матчі завдяки швидкому голу. Кендзьора зробив передачу в правий кут штрафного Ворскли на хід Караваєву, Олександр відірвався від Альюна і від лицьової відпасував м'яч Буяльському, який завдав точного удару.

На 15-й хвилині кияни подвоїли свою перевагу. Після помилки Алюьна м'яч підкотив Караваєв, який зробив передачу в лівий кут штрафного Ворскли на хід Буяльському. Віталій технічним ударом повз голкіпера оформив дубль в матчі.

В середині першого тайму Забарний зачепив у штрафному Степанюка і заробив пенальті у власні ворота. Кулач скоротив відставання в рахунку, класно пробивши у верхній правий кут.

Нестримного Буяльського такий рахунок не влаштовував, і ще в першому таймі футболіст киян оформив хет-трик. Віталій зробив передачу в лівий кут штрафного на хід Миколенку, який прострілив до воротарського. Різник в падінні вибив м'яч на Буяльського в центр штрафного, і той розстріляв ворота.

Після перерви "біло-сині" довели рахунок до розгромного. Спершу після передачі Буяльського Караваєв справа увірвався в штрафну і відпасував в центр на Родрігеша, який в дотик завдав точного удару.

А на 84-й хвилині Клейтон покотив на Сідклея, який прошив Різника ударом в ближній кут.

Таким чином, Динамо не дозволило Ворсклі піднятися у зону Ліги Європи. Полтавчани з 37 очками йдуть на 6 позиції.

Ворскла – Динамо відеоогляд