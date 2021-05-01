У фінальному матчі він разом з австралійцем Марком Полмансом обіграв чехів Ендрю Паулсона і Патріка Рікла. Рахунок матчу – 7:6 (7:4), 3:6, 10:7.

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Розвиток матчу

Матч на грунтовому корті тривав 1 годину і 20 хвилин. Сергій і Марк подали навиліт 3 рази, допустивши 4 подвійні помилки при реалізованому брейкпоінті з 8-ми. Суперники з Чехії оформили 4 ейси і 2 з 8 брейкпоінтів, помилившись тричі на подачі.

На чемпіонському тай-брейку Стаховський і Полманс поступалися 2:4, зрівняли рахунок, а при 7:7 змогли оформити міні-брейк, після чого успішно завершили поєдинок на свою користь.

Для Сергія титул в Остраві став першим з 2019 року, коли він переміг в Ньюпорті, США. У парі з Денисом Молчановим українець раніше грав у фіналі турніру в Бієллі.