У фінальному матчі він разом з австралійцем Марком Полмансом обіграв чехів Ендрю Паулсона і Патріка Рікла. Рахунок матчу – 7:6 (7:4), 3:6, 10:7.
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Розвиток матчу
Матч на грунтовому корті тривав 1 годину і 20 хвилин. Сергій і Марк подали навиліт 3 рази, допустивши 4 подвійні помилки при реалізованому брейкпоінті з 8-ми. Суперники з Чехії оформили 4 ейси і 2 з 8 брейкпоінтів, помилившись тричі на подачі.
На чемпіонському тай-брейку Стаховський і Полманс поступалися 2:4, зрівняли рахунок, а при 7:7 змогли оформити міні-брейк, після чого успішно завершили поєдинок на свою користь.