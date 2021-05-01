Нині півзахисник, на рахунку якого 86 ігор та 21 гол за "синьо-жовтих", проходить процес реабілітації після надриву задньої поверхні стегна, що трапився під час березневого збору національної команди.

До слова Шевченко викликав до збірної України 35 футболістів

Якщо Євген відновиться і буде готовий узятися до роботи, він приєднається до табору головної команди, яка в період з 15 травня до 8 червня готуватиметься до Євро в Харкові.

Наступні матчі збірної

Перший контрольний поєдинок на підготовчому зборі наша команда проведе 23 травня: товариська зустріч із Бахрейном відбудеться в Харкові.

Варто додати, що перед тим на чемпіонатах Європи та світу кожна збірна вносила по 23 гравців в заявку. Та у 2021 році це правило можуть змінити, і в заявку можуть потрапити 26 гравців.