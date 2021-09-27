Місце реваншу Усик – Джошуа, сота перемога Хемілтона: головні новини спорту 26 вересня

Після того, як Олександр Усик став чемпіоном світу у важкій вазі, британець Ентоні Джошуа хоче провести реванш з українцем, а Льюїс Хемілтон здобув рекордну соту перемогу у Формулі-1. Огляд головних новин спорту за 26 вересня у дайджесті Спорт 24.

Реванш Усик – Джошуа

У ніч з 25 на 26 вересня українець Усик несподівано для більшості експертів боксу побив Ентоні Джошуа. Олександр відібрав у британця титули чемпіона світу WBO, WBA, IBF, IBO у важкій вазі.

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Британець після бою сказав, що Усик його нічим не здивував і зазначив, що в другому поєдинку постарається жорсткіше влучати по українцю.

34-річний Олександр зізнався, що хоче провести реванш у Києві на НСК "Олімпійський". Та в команди Джошуа інші плани. Едді Хірн, промоутер боксера, зазначив, що бій навряд чи відбудеться в Україні.

На думку Хірна, найбільш ймовірно, що бій знову відбудеться у Великій Британії.

100 перемога Хемілтона

Семиразовий чемпіон світу у класі Формула-1 британець Льюїс Хемілтон встановив новий рекорд. Пілот Mercedes виграв сотий гран-прі в кар'єрі, що досі не вдавалося нікому.

Хемілтон здобув важку перемогу на гран-прі Росії. Британець стартував четвертим і програв декілька позицій на початку гонки. Завдяки вдалій тактиці до кінця гонки Льюїс вже був другим і впритул переслідував Ландо Норріса з McLaren.

Перемозі Хемілтона посприяла негода та сам Норріс. На останніх колах почався дощ, тому більшість пілотів, у тому числі Хемілтон, змінили гуму. Норріс не поїхав у бокси, за що поплатився розворотом і фінішував тільки на 7 місці.

Неймовірний прорив вдався пілоту Red Bull Максу Ферстаппену, який веде з Хемілтоном боротьбу за чемпіонство. Завдяки негоді Макса на останніх колах зумів підійнятися на 2 місце. При чому Ферстаппен стартував останнім.

Результати гран-прі Росії (залікова зона)

1. Льюїс Хемілтон

2. Макс Ферстаппен

3. Карлос Сайнс

4. Даніель Ріккардо

5. Валттері Боттас

6. Фернандо Алонсо

7. Ландо Норріс

8. Кімі Ряйкконен

9. Серхіо Перес

10. Джордж Расселл

Расистський скандал на хокеї в Україні

У рамках 4 туру Української хокейної ліги (УХЛ) в матчі між Кременчуком і Донбасом стався скандал. Форвард Кременчука Андрій Денискин достроково покинув лід через расистський жест.

Інцидент стався на 36 хвилині матчу. Українець Денискин продемонстрував расистський жест на адресу американського гравця Джалена Смерека, який влітку став хокеїстом Донбасу.

Хокеїст Кременчука імітував поїдання банану. За расистські жести хокеїст Кременчука отримав дисциплінарний штраф і був вилучений з майданчика до кінця гри.

УХЛ повідомила, що проти Денискина буде відкрито дисциплінарне провадження.

Після поєдинку Денискин опублікував допис у своєму інстаграмі, де перепросив у Смерека. Гравець Кременчука написав, що показав жест, перебуваючи у негативних емоціях.

"Хочу висловити публічні вибачення перед гравцем хокейного клубу Донбас Джаленом Смереком. Під час матчу Кременчук – Донбас, я, перебуваючи в негативних емоціях, показав жест, який хтось може вважати як образу в расовій приналежності. Я поважаю всіх людей незалежно від їх расової чи національної приналежності. Емоції на хокеї, на жаль, бувають різні", – написав хокеїст.

Гра завершилася перемогою Кременчука з рахунком 3:2