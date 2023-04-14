Перший бойкот іноземної країни: Норвегія відмовилася від змагань за участю росіян та білорусів

Норвегія не погодилася з поверненням російських та білоруських спортсменів до міжнародних змагань. Рішучий крок здійснила Норвезька асоціація фехтування, яка дистанціювалася від терористів.

У березні цього року Міжнародна федерація фехтування (FIE) ухвалила рішення про повернення росіян та білорусів до змагань. Такі дії FIE викликали природне обурення низки європейських країн.

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Гідний вчинок норвезьких фехтувальників

Не забарилася із відповіддю на свавілля FIE Норвегія. Місцева асоціація фехтування ухвалила рішення не відправляти своїх спортсменів на змагання за участю росіян та білорусів. Фактично це перший офіційний бойкот іноземної країни.

"Федерація фехтування Норвегії, як і весь норвезький спорт, рішуче дистанціювалася від військових дій Росії в Україні. Після вторгнення асоціація працювала як на національному рівні, так і разом з іншими скандинавськими федераціями фехтування над забороною участі російських і білоруських спортсменів, щоб продемонструвати співчуття Україні та вимогу миру.

Після того, як більшість на конгресі Міжнародної федерації фехтування (FIE) вирішила знову допустити росіян і білорусів, правління Федерації фехтування вирішило не відправляти фехтувальників на змагання та чемпіонати за участю росіян чи білорусів", – йдеться у заяві Федерації.

Крім того, Норвегія відмовилася від проведення змагань з фехтування, зокрема щорічного турніру серії Сателіт FIE в Осло. Натомість вони планують провести змагання за участю фехтувальників зі Швеції та Фінляндії.

Реакція країн на повернення Росії та Білорусі у фехтування