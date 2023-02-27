Норвегія приєдналася до бойкоту ЧС з боксу через участь росіян та білорусів

Міжнародна боксерська організація (IBA) пішла наперекір здоровому глузду і допустила російських та білоруських спортсменів до ЧС. Відповідь країн цивілізованого світу не забарилася.

Черговою країною, яка приєдналася до бойкоту турнірів IBA, стала Норвегія. Боксерська асоціація скандинавської країни рішуче засудила рішення IBA дозволити росіянам та білорусам виступати на чемпіонаті світу під національним прапором.

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Норвегія підтвердила підтримку України

Відповідну заяву було оприлюднено на офіційній сторінці асоціації у Facebook.

"Це рішення стосується всіх наших боксерів, клубів, суддів та офіційних осіб.

Найближчим часом на практиці це означатиме, що ми не будемо брати участь ні в майбутньому ЧС в Індії та Узбекистані, ні в конгресі IBA у Вірменії.

Ми в Норвезькій боксерській асоціації разом з Олімпійським і Паралімпійським комітетами Північної Європи та спортивними федераціями користуємося цією нагодою, щоб ще раз підтвердити нашу непохитну підтримку українського народу та його вимоги миру", – йдеться у повідомленні Норвезької боксерської асоціації.