Очередной страной, присоединившейся к бойкоту турниров IBA, стала Норвегия. Боксерская ассоциация скандинавской страны решительно осудила решение IBA разрешить россиянам и белорусам выступать на чемпионате мира под национальным флагом.
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Норвегия подтвердила поддержку Украины
Соответствующее заявление было обнародовано на официальной странице ассоциации в Facebook.
"Это решение касается всех наших боксеров, клубов, судей и официальных лиц.
В ближайшее время на практике это означает, что мы не будем участвовать ни в будущем ЧМ в Индии и Узбекистане, ни в конгрессе IBA в Армении.
Мы в Норвежской боксерской ассоциации вместе с Олимпийским и Паралимпийским комитетами Северной Европы и спортивными федерациями пользуемся этой возможностью, чтобы еще раз подтвердить нашу несгибаемую поддержку украинского народа и его требования мира", – говорится в сообщении Норвежской боксерской ассоциации.
- Напомним, что в октябре 2022 года Международная ассоциация бокса (IBA), возглавляемая приспешником Путином Умаром Кремлевым, отменила санкции против русских и белорусских спортсменов. Более того, им разрешили выступать под своими флагами.
- Ряд стран объявили бойкот чемпионату мира по боксу. Это США, Ирландия, Швеция, Германия, Канада, Польша, Чехия, Великобритания, Нидерланды, Швейцария и Украина. Женский ЧМ состоится в Индии с 15 по 31 марта, мужской – с 1 по 14 мая в Узбекистане.