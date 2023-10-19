Медальний хет-трик на ЧС став вирішальним: НОК назвав найкращих спортсменів вересня в Україні

НОК України підбив підсумки вересня. За його результатами організація обрала найкращого дорослого та юного спортсмена, а також тренерів у цих категоріях.

Експертна комісія НОК України розглянула досягнення українських спортсменів на провідних міжнародних змаганнях в олімпійських видах програми та визначила найкращих атлетів вересня у 2023 році. Переможцями своїх номінацій у першому місяці осені стали медалісти чемпіонату світу.

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Переможці запалили у вересні на повну

Почесне звання "Найкраща спортсменка вересня 2023 року" отримала Каміла Конотоп. Вихованка Валерія Нікуліна здобула одразу три медалі на чемпіонаті світу в Саудівській Аравії. Вона стала віцечемпіонкою світу за сумою двоборства у ваговій категорії до 59 кілограм, а також здобула срібло у ривку та бронзу в поштовху. Її наставник став найкращим тренером місяця.

Найкращим юним атлетом вересня став плавець Олександр Желтяков. У вересні він став дворазовим чемпіоном світу серед юніорів на дистанціях 100 та 200 метрів на спині, а також встановив дорослий та юніорський рекорди України на дистанції 50 метрів, ставши першим українцем в історії, якому вдалося виплисти з 25 секунд. Олександр Кулик при цьому став найкращим тренером юного спортсмена вересня 2023 року.

. Для Олександра Желтякова таке визнання від НОК України стало вже не першим у 2023 році. Першу нагороду він отримав за виступи у липні

Також під час нагородження сталася ще одна приємна подія. Окрім визнання за успіхи у вересні, Каміла Конотоп отримала престижне посвідчення, їй присвоєно звання "Заслужений майстер спорту України".



Каміла Конотоп отримала посвідчення "Заслужений майстер спорту України" / НОК України