Спортсмен з Дніпра здобув уже другу медаль на турнірі. Желтяков до попереднього "золота" додав "срібло", ставши віцечемпіоном на дистанції 50 метрів на спині з новим юніорським та дорослим рекордом України.
До теми Українець Олексій Желтяков виграв золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з плавання
Не втомлюється встановлювати рекорди
Чинний чемпіон Європи серед юніорів на дистанціях 100 та 200 метрів на спині знову підтвердив статус одного з найперспективнших плавців світу. Українець з четвертим результатом у кваліфікації пройшов до фіналу змагань, де покращив свій відбірковий результат на 0.3 секунди, фінішувавши з часом – 24.91 секунди. Раніше ніхто в історії України серед юніорів та дорослих на цій дистанції не демонстрував такої швидкості.
Таким чином, Желтяков перевершив свій же результат серед юніорів, попередній рекорд – 25.29 секунди, а дорослим рекордсменом до цього був Богдан Касьян. Його результат тримався з 2019 року, тоді на Всесвітніх іграх українець проплив дистанцію за 25.09 секунди.
Дивіться відео рекордного запливу Олександра Желтякова
Юніорський ЧС-2023 з плавання. 50 метрів на спині. Фінал
- Мірослав Кнедла (Чехія) – 24.80 секунди
- Олександр Желтяков (Україна) – 24.91 секунди
- Улісес Саравія (Аргентина) – 25.02 секунди
Нагадаємо, що Желтяков здобував медалі на трьох поспіль юніорських чемпіонатах Європи. У 2023 році юний українець здобув дві олімпійські ліцензії у плаванні на 100 та 200 метрів на спині, де Україна не була представлена на Олімпійських іграх упродовж 12 років.
Проте останнього результату українець міг і не досягнути, адже в момент обстрілу Дніпра, коли постраждав спорткомплекс "Метеор", юний рекордсмен знаходився в 20 метрах від вибуху. Сподіваємося, що Олександр більше не потрапить в епіцентр такої небезпеки та запалить на повну на ОІ-2024 у Парижі.