У столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді триває чемпіонат світу-2023 з важкої атлетики. Збірну України на турнірі представляють сім спортсменів.

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Неймовірний виступ Конотоп

У ваговій категорії до 59 кілограмів серед жінок виступили дві українки: дворазова абсолютна чемпіонка Європи Каміла Конотоп та срібна призерка ЧЄ Світлана Самуляк.

На жаль, Самуляк не зуміла поборотися за медалі, продемонструвавши восьмий результат у групі В. А от виступ Конотоп підтвердив усі сподівання.

У ривку 22-річна харків'янка взяла вагу 106 кілограмів та здобула срібну медаль. У поштовху Каміла підкорила вагу 130 кілограмів та завоювала "бронзу". До речі, Конотоп повторила особистий рекорд у цьому виді змагань.

У двоборстві українка з результатом 236 кілограмів (106+130) стала віцечемпіонкою світу. "Золото" дісталося китаянці Луо Шифан (243 кілограми), а "бронза" ще одній представниці Китаю Пей Сіньї (232 кілограми).

Каміла Конотоп на п'єдесталі разом з китаянками / w_weightlifting_media

ЧС-2023 з важкої атлетики. Фінал (59 кг)

1. Луо Шифан (Китай) – 243 кг

2. Каміла Конотоп (Україна) – 236

(Україна) – 236 3. Пей Сіньї (Китай) – 232 кг

Нагадаємо, що на чемпіонаті Європи з важкої атлетики Каміла Конотоп оновила рекорд та стала абсолютною чемпіонкою. А на молодіжному Євро-2023 представниця Харківщини з трьома рекордами теж стала абсолютною чемпіонкою.