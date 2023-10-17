У турецькому місті Мугла пройшла фінальна стадія Світової серії з пляжної боротьби-2023. Україна також була представлена на змаганнях і досягла певних успіхів.

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Нашій команді підкорилось сім медалей, з них дві – золоті. У ваговій категорії до 60 кілограмів нагороду найвищого гатунку здобула Дар'я Медвецька.

Так само золото підкорилось Оксані Кухті у змаганнях до 70 кілограмів. У цій же категорії бронзові медалі здобули Олексій Борута (чоловіки) та Олена Нікітінська (жінки). Ще одне третє місце дісталось Софії Кушнір (до 60 кілограмів).

Також збірна України здобула два срібла. Юлія Засульська успішно виступила на турнірі до 50 кілограмів, а Людмила Павловець у категорії від 70 кілограмів.

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Окрім цього визначились чемпіони світу з пляжної боротьби 2023 року за результатами Світової серії в Муглі та попередніх трьох етапів. Четверо представників України увійшли у топ-трійку в різних вагових категоріях: