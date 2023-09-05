У світовому плаванні продовжуються кваліфікаційні змагання на Олімпійські ігри-2024. Чергового успіху Україна досягла на юніорському чемпіонаті світу в Ізраїлі, пише 24 канал.

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Наш плавець Олександр Желтяков претендував на вже другу олімпійську ліцензію. У квітні 17-річний спортсмен з Дніпра виконав норматив у запливі на спині на 200 метрів.

В ізраїльському фіналі Олександр розпочав кваліфікацію у запливі на спині на 100 метрів із третім результатом (54,16 секунди). Втім у фіналі Желтяков покращив свій результат.

Українец подолав дистанцію за 53,73 секунди, що дозволило йому завоювати золото на юніорському ЧС. Це перша перемога для України на цьому турнірі з 2019 року. Тоді успіх підкорився Владиславу Бухову.

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Разом із перемогою Желтякову дісталась і друга олімпійська ліцензія. Загалом для України це вже 30-та перепустка на ігри в Парижі, а у плаванні – аж сьома.