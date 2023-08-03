НОК оцінив громадянську позицію Харлан: названо найкращих спортсменів місяця в Україні

Національний олімпійський комітет підбив підсумки липня. Було обрано найкращого дорослого та юного спортсмена, а також тренера за результатами місяця.

Експертна комісія ураховувала спортивні результати атлетів та їх вклад у розвиток спорту в Україні. Найкращою спортсменкою визнали Ольгу Харлан, яка разом з партнерками по збірній України посіла четверте місце в командних змаганнях шаблісток на чемпіонаті світу в Мілані.

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Заслужені нагороди спортсменам, які були на висоті

Комісія вирішила нагородити Харлан за її громадянську позицію, яку олімпійська чемпіонка продемонструвала на ЧС, відмовившись тиснути руку росіянці Анні Смірновій.

Для всього світу наша уславлена спортсменка стала справжнім символом незламності українського спорту та українського народу. Вона чесно здобула перемогу у першому раунді індивідуальних змагань над російською фехтувальницею Анною Смірновою. Після бою Ольга проявила надзвичайний характер, не допустивши рукостискання з суперницею з країни-агресора. Її відмова підкоритися політичному тиску і не зрадити своїм принципам, знайшли відгук у серцях людей по всьому світу,

– йдеться у заяві НОК.

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За принципову позицію й системну роботу щодо недопущення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань, а також підтримку Ольги Харлан після дискваліфікації була окремо відзначена і Федерація фехтування України.

Найкращим юним спортсменом визнали дворазового чемпіона та срібного призера чемпіонату Європи з плавання серед юніорів Олександра Желтякова, який встановив 2 рекорди на змаганнях у Сербії. Найкращим тренером став наставника юного плавця – Олександр Кулик.