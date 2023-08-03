Український гімнаст уперше увійшов до заявки на турнір після скорочення дискваліфікації. Верняєв потрапив до списку учасників етапу Кубка світового виклику, що відбудеться у турецькому Мерсіні.

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Меньше місяця до першого старту

У березні стало відомо, що Олег може повернутися до змагань. Українському гімнасту скоротили термін дискваліфікації, яка тривала з листопада 2020 року.

Попри те, що вже минуло 5 місяців Верняєв досі не повертався до виступів. За цей час він пропустив зокрема чемпіонат Європи, за підсумками якого Україна відібралася на чемпіонат світу.

Проте чекати повернення залишилося вже зовсім трішки. Стало відомо, що олімпійський чемпіон потрапив до заявки на етап Кубка світового виклику у турецькому Мерсіні, який відбудеться з 1 по 3 вересня. Гімнаст увійшов до списку шести українців, які змагатимуться на цьому турнірі.

Окрім Верняєв на змагання заявлені Назар Чепурний, Микита Мельников, Ігор Радівілов, Ілона Крупа та Анна Лащевська.

На турнірі Олег буде змагатися на трьох снарядах: вільних вправах, коні та паралельних брусах. Змагання у Мерсіні стануть одними з трьох заключних перед стартом чемпіонату світу, який розпочнеться 30 вересня.

Чим відомий Олег Верняєв