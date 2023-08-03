Ще далі пішли хакери з команди "Кібер спротив", які зламали особисту пошту представниці держави-терористки. 24 Канал вирішив дослідити листи Смірнової з 2015 року та дізнатися трохи більше про її минуле. Виявилося, що в росіянки є чимало проблем, які вона б хотіла приховати.

Якщо пропустили Дискваліфікація Харлан через росіянку: все про скандал з українкою на чемпіонаті світу

Чому історія Смірнової спростовує тезу про "спорт поза політикою"

27 липня на Чемпіонаті світу з фехтування в Мілані стався показовий інцидент. Славетна українська шаблістка Ольга Харлан в 1/32 фіналу волею жереба змагалася з росіянкою Анною Смірновою, яку без особливих проблем розгромила – рахунок 15:7.

Після завершення Смірнова полетіла на українку, намагаючись потиснути тій руку, але та зупинила росіянку своєю шаблею, оскільки не бажала мати нічого спільного з представницею країни-окупанта. Смірнова це знала, але все одно вирішила влаштувати провокацію з удаваним миролюбством, більше схожим на крокодилячі сльози.

Згадаємо цей історичний момент: дивіться відео

Пізніше команда росіянки подала протест на дії Харлан (формально вона порушила правила), через що українку дискваліфікували та позбавили можливості боротися за медалі Чемпіонату світу. При цьому Смірновій ця дискваліфікація суперниці нічого не дала – вона так і залишилась переможеною.

Історія в підсумку завершилась добре – під тиском міжнародної громадськості дискваліфікацію мужньої українки скасували й Харлан отримала кваліфікаційне запрошення на Олімпіаду-2024 у Парижі. Також знову було поставлене питання доцільності присутності на спортивних змаганнях представників Росії та Білорусі, нехай і під нейтральним прапором, адже навіть без двоголової курки на формі вони залишаються тими самими рашистами – представниками імперії, що розв’язала геноцидну війну в серці Європи.

Анна Смірнова не засудила агресивну війну Росії проти України та фактично підтримує її. Історія Смірнової спростовує тезу про "спорт поза політикою" та доводить необхідність повної ізоляції "російських воєнних спортсменів" від цивілізованого суспільства.

На сторінці її брата Нікіти в інстаграмі є їхня спільне фото, де дівчина позує із символом тероризму "V" та в типовій шапці російських воєнних.



Анна Смірнова з братом / Фото з соцмереж "спортсменки"



Анна Смірнова з братом-військовим / Фото з інстаграму

На ці фото реагував і радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

На фото зображена Анна Смірнова, російська фехтувальниця, якій українка Ольга Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після чесної перемоги в бою. Як бачимо, вона відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста. Міжнародна федерація фехтування дискваліфікувала представницю України за те, що вона не потиснула руку росіянці. FIE, це слід сприймати як позицію? Російські гроші кровʼю не пахнуть?

– обурився Подоляк.

Посередність з провінції й робота на партію Жиріновського

То що ж нам вдалося з'ясувати?

Уродженці провінційного Барнаула Анні Смірновій – 23 роки, вона доволі посередня спортсменка і не претендує на статус зірки. Більшу частину своєї кар'єри Смірнова була всюди в запасі, але щось вигравала в себе на Алтаї, де фехтування має давні корені (сарказм).

Алкопосиденьки російських фехтувальниць / Фото з пошти Анни Смірнової

Зверніть увагу! Нині росіянами взагалі важко на щось претендувати через санкції та масштабні викриття поголовного вживання допінгу – через це російський спорт потрапив під бан ще до початку повномасштабного вторгнення.



Втім, ці дискваліфікації та бани дозволили потрапити у великий спорт таким посередностям, як Анна Смірнова. А тому провокації на великих змаганнях проти визнаних зірок світового спорту – чи не єдина можливість заявити про себе та отримати власні "15 хвилин слави".

Як свідчать перехоплені листи, життя Смірнової – типове для російських спортсменів з провінціі. У 2016 році в рідному Барнаулі вона підробляла на виборах за партію Жиріновського ЛДПР – проводила соцопитування (пам'ятаєте, спорт поза політикою). Але оскільки спеціалізацією цієї політсили були "хлопчики", особливих успіхів не досягла.

Аня Смірнова не сподівалась на великі спортивні успіхи, а тому паралельно шукала інші варіанти для розвитку кар'єри – у 2018 російський спорт міг взагалі втратити юну шаблістку, оскільки Смірнова пробувала стати моделлю – лист від тубільної модельної агенції з пропозицією, зокрема, й еротичних фільмувань пані Смірнова зберігала як заповітний талісман.

Скриншот з пошти Анни Смірнової

Мабуть, сподіваючись, що навички роботи з шаблею якось допоможуть у кар'єрі в сфері ескорт-послуг.

Мрії про "красиве життя" росіянка чергувала з думками про Росію. Так, у 2019-му вона підписала електронну петицію з вимогою введення надзвичайного стану в Росії через лісові пожежі в Сибіру. Як відомо, тоді вигоріло половина тайги, загинули сотні людей, а режим НС, звісно, запровадили, тільки користі від того не було.



Паспорт Анни Смірнової / Кіберспротив

Алковечірки, кредитні борги та проблеми з навчанням

Смірнова приписана до бюджетної організації "Центр спортивной подготовки сборных команд Алтайского края", як інструктор із зарплатою в 13 000 рублів. Також її приписали до місцевого вишу – "Алтайский государственный педагогический университет" (ФГБОУ ВО АлтГПУ), спеціальність – викладач фізкультури / тренер.

"Питання зарплати стало пріоритетом і моїм перманентним занепокоєнням, а міжнародні змагання щасливим минулим. Багато запитань: "А що далі? Чим мені займатися? Як заробляти собі на життя?". І відповідей у мене на них поки що немає", – скаржилася спортсменка ще наприкінці квітня.

Пошта Смірнової натякає, що дівчина, м'яко кажучи, не надто великого розуму – на навчання вона відверто "забила" й банально копіпастила реферати та навіть курсові. При цьому навіть за умови дуже поблажливого ставлення до спортсменів вона не могла отримувати нормальні оцінки.



Скриншот, який свідчить про рівень вищої освіти в Росії – Смірновій дозволяють вкрасти курсову / Кіберспротив

За 5 років навчання Смірнова спромоглася засвоїти програму 4 курсів.

Історія Смірнової – стандартна. Її батьки розлучилися, що не могло не позначатись на психіці дівчини, власне, про серйозні ментальні проблеми говорить і сама Анна у себе в сторіз в інстаграмі (до речі, ця соцмережа в Росії заборонена, але Смірнова ігнорує заборону).

Декларація про нейтралітет Смірнової на міжнародних змаганнях:

У нормальному спортивному світі з ментальними проблемами допоміг би умовний "Тед Лассо", але в Росії таких нема, тому доводиться звертатись до алкоголю та "коханого тренера" Даніїла Бубєнчікова, якому Смірнова за прикладом Татьяни Ларіною пише любовні листи.

Боргові ями, хвороби та заробляння на ставках

Також росіянка шукає допомоги у психологів, але не знаходить. Смірновій лише 23 роки, але вона вже має цілий букет важких хвороб – це більше говорить не про неї, а про екологію в Росії.

У пошті росіянки є дійсно страшні діагнози, проте, в анкетах вона вказує, що здорова. При цьому, спортсменка не відмовляє собі в алкоголі та димить айкосом.



Смірнова влазить у боргову яму / скриншот з пошти російської спортсменки

При цьому розумні думки все ж до її голови інколи приходять. Так, за 2 місяці до поїздки на Чемпіонат світу-2023 вона вирішує розвернути свою кар'єру та записується "на ноготочкі" – авторський курс професійного манікюру (що б це не означало). Цікаво, що сплачує його вартість у кредит – 43 500 рублів, це майже три її місячні заробітки.

При цьому, пані Смірновій разом з курсами манікюру не завадили б і курси фінансової грамотності, адже разом з кредитом на "ноготочкі" вона отримала кредитну карту від санкційного "Тінькофф-банку" та миттєво нахапалася кредитів.

Вже за кілька днів після оформлення картки схвильовані працівники фінустанови писали спортсменці листа про заборгованість у понад 80 000 рублів. Крім картки у "Тінькофф-банці" Смірнова має ще картки в підсанкційному "Альфабанку".



Вісточка з "боргової ями" / скриншот з пошти російської спортсменки

А ще бачимо у Смірнової живий інтерес до курсів про успішний успіх від популярних у Росії коучів або так званих "інфоциган".



Успішний успіх вже десь поруч / скриншот з пошти російської спортсменки

Можливо, саме вони навчили спортсменку заробляти на ставках (вона зареєстрована на букмекерських конторах під чужим ім'ям "Марія Т.").

Щоправда, успіх і великі гроші в житті росіянки так і не з'явились.



Анна Смірнова продовжує свій шлях / скриншот з пошти російської спортсменки

Якщо так піде далі, то незабаром маємо всі шанси побачити пані Анну Смірнову десь у ПВК "Вагнер" – адже саме так роблять росіяни, у яких виникають проблеми з кредитами.

А можливо, вона стане там корисною зі своїми навичками манікюрниці та слухача курсів "Як знаходити прибуткові угоди".