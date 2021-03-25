Тільки Mercedes, Williams та Alfa Romeo вдалося повністю зберегти склад. Втім, у Williams змінилися власники після того, як родина Вільямс продала команду.

В Alpha Tauri на заміну Данилу Квяту прийшов Юкі Цунода. Повністю змінили склад пілотів у Haas. Російські власники привели у Формулу-1 росіянина Микиту Мазепіна та Міка Шумахера, сина семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера.

Серхіо Перес перейшов у Red Bull, де замінить Алекса Албона. McLaren взяв з колишнього Renault Даніеля Ріккардо замість Карлоса Сайнса. Іспанець перейшов у Ferrari на місце Себастьяна Феттеля. Німець виступатиме в Aston Martin замість Переса.

Зазначимо, що завдяки Alpine та Aston Martin у Формулу-1 повертаються французький та британський національні автогоночні кольори відповідно. Французькі команди в австоспорті зазвичай використовують блакитний колір, а британські – зелений.

У сезоні-2021 формально склад команд залишиться незмінним. Тільки Renault та Racing Point провели ребрендинг. Перші тепер називатимуться Alpine, а другі – Aston Martin.

Та через пандемію коронавірусу всі зміни відбудуться тільки у 2022 році .

У першу чергу зміни мали стосуватися аеродинаміки та шин. На машинах мали з'явитися шини на 18-дюймових дисках зі світлодіодною індикацією.

У 2021 році Формула-1 мала пережити чергові серйозні зміни в регламенті , які б вірогідно перемішали розподіл сил у пелотоні.

Фаворити сезону

Традиційно про новий сезон може розповісти перша гонка, в якій кожна команда намагатиметься здобути максимум, а не приховуватиме реальну силу, як на тестах.

Тести у Бахрейні можуть ввести в оману. Зокрема, Mercedes традиційно демонстрував слабкий час, однак вже в Бахрейні може "привезти" суперникам понад 1 секунду. "Срібним стрілам" слід розв'язати проблеми з надійністю, адже часті поломки у Бахрейні змушують задуматися.

За підсумками тестів складається враження, що Red Bull вдалося впритул наблизитися до Mercedes. Зокрема, Макс Ферстаппен демонстрував пристойну швидкість. Та чи збереже австрійська команда свій темп?

Очевидно, що Mercedes та Red Bull будуть головною силою сезону. На думку експертів саме ці команди й поведуть боротьбу за Кубок конструкторів. У букмекерській компанії Favbet чергову перемогу Mercedes оцінюють коефіцієнтом 1,30. Натомість на Red Bull коефіцієнт 3,50.

Попри провальний минулий сезон букмекери вважають, що Ferrari може стати третьою силою. Про зміни в італійській конюшні поговоримо трішки пізніше. Поки зазначимо, що на перемогу Ferrari у Кубку конструкторів коефіцієнт 30.

Кращі шанси, аніж у Ferrari, на думку букмекерів, у британської команди McLaren. Перемогу британців, які провели відмінний сезон-2020, оцінюють коефіцієнтом 25.

Не варто списувати з рахунків Aston Martin. Колишня команда Racing Point, яка озброїлася Феттелем, цілком має шанси нав'язати боротьбу титанам Формули-1.



​Болід AMR21 / Фото twitter.com/astonmartinf1

Сезон-2021 стане черговим шансом для Валттері Боттаса і першою нагодою в житті Серхіо Переса. Обидвох других пілотів своїх команди чекає непроста боротьба з Хемілтоном та Ферстаппеном відповідно.

Якщо Боттас змирився з роллю другого номера, то ніхто так і не витримав гонору Ферстаппена. Ні Ріккардо, ні Гаслі, ні тим паче Албон не змогли залишитися у Red Bull. Чи вдасться це Пересу?

Перед сезоном, у якому буде змінено регламент, пілоти Mercedes та Red Bull мають хороші шанси поборотися за титул чемпіона світу. Особливим сезон може стати для Хемілтона, який близький до 8 титулу. Таким чином Льюїс одноосібно стане найбільш титулованим пілотом Формули-1 в історії.

Разом з тим, сезон-2021 може бути й останнім для Хемілтона в "Королеві автоспорту". Льюїс тільки на рік перепідписав контракт з Mercedes. Це свідчить про те, що Хемілтон шукатиме нову команду після зміни регламенту, або ж піде з Формули-1.

У компанії Favbet саме Хемілтона вважають фаворитом сезону. Його перемогу в сезоні оцінюють коефіцієнтом 1,50. На другому місці Ферстаппен попри те, що він пілотує Red Bull, а не Mercedes. На перемогу Макса коефіцієнт 3,40. Водночас на Боттаса коефіцієнт 15. Шанси Переса оцінюють коефіцієнтом 17. Серед інших пілотів примарні шанси мають Ріккардо (коефіцієнт 35), Леклер (коефіцієнт 50) та Норріс (коефіцієнт 65).



Мік Шумахер / Фото twitter.com/SchumacherMick

На перемогу Шумахера у дебютному сезоні Формули-1 коефіцієнт 400. Що цікаво, у 2021-у рівно 30 років з моменту дебюту Міхаеля Шумахера у Формулі-1.

Календар сезону

Гран-прі Бахрейну (26 – 28 березня)

Гран-прі Італії (Імола) (16 – 18 квітня)

Гран-прі Португалії (Портімао) (30 квітня – 2 травня)

Гран-прі Іспанії (7 – 9 травня)

Гран-прі Монако (20 – 23 травня)

Гран-прі Азербайджану (4 – 6 червня)

Гран-прі Канади (11 – 13 червня)

Гран-прі Франції (25 – 27 червня)

Гран-прі Австрії (2 – 4 липня)

Гран-прі Британії (16 – 18 липня)

Гран-прі Угорщини (30 липня – 1 серпня)

Гран-прі Бельгії (27 – 29 серпня)

Гран-прі Нідерландів (3 – 5 вересня)

Гран-прі Італії (10 – 12 вересня)

Гран-прі Росії (24 – 26 вересня)

Гран-прі Сінгапуру (1 – 3 жовтня)

Гран-прі Японії (8 – 10 жовтня)

Гран-прі США (22 – 24 жовтня)

Гран-прі Мексики (29 – 31 жовтня)

Гран-прі Бразилії (5 – 7 листопада)

Гран-прі Австралії (19 – 21 листопада)

Гран-прі Саудівської Аравії (3 – 5 грудня)

Гран-прі Абу-Дабі (10 – 12 грудня)

Чи реальне повернення Ferrari у топ-3

Сезон-2020 фанати Скудерії захочуть забути назавжди. Шосте місце у Кубку конструкторів, провал Феттеля і сором у Монці. Тільки поодинокі спалахи Леклера могли принести задоволення фанатам італійської команди.

Здавалося, що Ferrari не сильно змінюватиме болід у контексті нового регламенту у 2022 році. Однак в італійській команді не стали чекати і заявили про повернення у топ-3. Ferrari повністю переробила свій болід.

У минулому сезоні Скудерія мала проблеми із силовою установкою, тому відчувала проблеми з потужністю на таких трасах як Спа чи в Монці. Проблема полягала в тому, що через те, що машина була заточена аеродинамічно під більші швидкості, а при втраті навіть 10-15 км/год на окремих ділянках, критично падала притискна сила. Відповідно болід втрачав у керованості.



Болід Ferrari на сезон-2021 / Фото twitter.com/ScuderiaFerrari

Ferrari попрацювала над силовою установкою. Італійці сконцентрувалися не на піковій потужності, а у сфері компонування, розташування вузлів і охолодження. Ці зміни повинні дозволити фахівцям з аеродинаміки поправити лобовий опір.

У Ferrari заявили, що розробили нову трансмісію і підвіску, звузити задню частину в порівнянні з машиною 2020 року. У команді змінили систему охолодження. Тепер у Ferrari радіатори установлені під кутом. Цю систему використовує Mercedes!

У Маранелло розробили нове антикрило і відповідний новий носовий обтічник. Водночас шасі та підвіска залишилися, як на попередньому боліді. Загалом Ferrari помітно занизили.

Оцінювати реальні шанси Ferrari складно. Втім, італійцям буде важливо уникнути боротьби з такими командами як Alpha Tauri та Alpine і постаратися не програвати McLaren та Aston Martin.