Формула-1: хворого на COVID-19 Переса може замінити відомий гонщик
Мексиканський пілот Racing Point Серіхо Перес заразився COVID-19. Через це пілот може пропустити дві гонки. У команді Переса вже знайшли гонщика, який замінить його.
Колишній пілот Формули-1 Ніко Хюлькенберг може повернутися у чемпіонат і замінити Переса. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на Motorsport
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Через те, що в Переса виявлений COVID-19, він точно пропустить гран-прі Великобританії на цьому тижні.
Перес пропустить дві гонки
Окрім того, Перес не зможе виступити і в другій гонці на "Сільверстоуні" через тиждень.
Повідомляється, що у Британії хворий на COVID-19 зобов'язаний провести в карантині як мінімум десять днів.
За інформацією Motorsport, при пошуку тимчасової заміни Пересу керівництво Racing Point віддає перевагу саме кандидатурі Хюлькенберга.
Іншим претендентом на місце в Racing Point є один з резервістів Mercedes Естебан Гутьєррес.