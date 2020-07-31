Мексиканський пілот Racing Point Серіхо Перес заразився COVID-19. Через це пілот може пропустити дві гонки. У команді Переса вже знайшли гонщика, який замінить його.

Колишній пілот Формули-1 Ніко Хюлькенберг може повернутися у чемпіонат і замінити Переса. Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на Motorsport

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Через те, що в Переса виявлений COVID-19, він точно пропустить гран-прі Великобританії на цьому тижні.

Перес пропустить дві гонки

Окрім того, Перес не зможе виступити і в другій гонці на "Сільверстоуні" через тиждень.

Повідомляється, що у Британії хворий на COVID-19 зобов'язаний провести в карантині як мінімум десять днів.

За інформацією Motorsport, при пошуку тимчасової заміни Пересу керівництво Racing Point віддає перевагу саме кандидатурі Хюлькенберга.

Іншим претендентом на місце в Racing Point є один з резервістів Mercedes Естебан Гутьєррес.