Ніхто не знає як з ним боксувати, – Усик назвав найбільш перспективного українського боксера

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі Олександр Усик вважає, що України може стати справді боксерською країною. І назвав боксера, який може підняти її на вищий рівень.

Джерело: ютуб-канал Ходят слухи

Усик дав велике інтерв'ю, де серед іншого розповів і про перспективних українських боксерів. Там він вважає Олександра Хижняка, який поки виступає у любительському боксі.

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"У нас є хлопець, який виграв багато медалей на любительському рівні. І він продовжує це робити. Це Олександр Хижняк. Він такий моторний хлопець, який просто вражає своєю витривалістю весь світ. Ніхто не знає, як з ним боксувати, як у нього виграти. Він просто виходить на ринг і забиває всіх. Просто б'є, б'є, б'є! Він фізично сильний. На мій погляд, Олександр досить вихований хлопець", – розповів Олександр Усик.

Олександр Хижняк – український боксер. Виступає у середній (до 75 кілограмів) та напівважкій вазі (до 81 кілограма). Чемпіон світу з боксу 2017 року. Чемпіон Європейських ігор 2019 року. У 2019 році пропустив чемпіонат світу, який відбувався в Росії. Україна бойкотувала ці змагання. Окрім того, в цей час наша команда готувалася до кваліфікаційних змагань на Олімпійські ігри 2020 року.

"Хочеться, щоб ще росли наші боксери. Хочеться, щоб у нас з'являлося більше людей, які будуть завойовувати європейську, американську, світову майданчики. Наш прапор буде підійматися і про нашу країну будуть говорити, як про бійцівську країну. Хлопці будуть мати можливість себе реалізувати та заробити", – переконаний Усик.

Нагадаємо, Усик дав велике інтерв'ю, де розповів