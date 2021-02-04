Українець Олександр Усик поділився думкою про патріотизм. Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі заявив, що за патріотизмом ховаються "брудні люди".

Джерело: Ходят Слухи

Під час інтерв'ю з Усиком блогерка Раміна Есхакзай заявила, що "люди, які провокують зірок та політиків", часто говорять про патріотизм. Відповідно вона запитала, що для Усика патріотизм.

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34-річний боксер відповів, що любить свою країну. Однак, на думку Усика, патріотизмом користуються "брудні люди".

Я вважаю, що патріотизм – це те, за чим ховаються. Прямо бруднулі... Брудні люди, які ховаються за патріотизмом. Я син своєї країни. Я її дуже сильно обожнюю та люблю. Мені пропонували достатньо багато разів і немалі суми, щоб я змінив громадянство – 5-6 країн,

– сказав Усик.

За словами боксера, йому пропонували за зміну громадянства непоганий заробіток. Також він розповів, що угода про зміну громадянства у майбутньому передбачала пристойний заробіток.

Втім, Усик твердо заявив, що планує жити в Україні та розвивати свою країну.

"Я люблю свою країну. Я стараюся розвивати її в різних галузях. Я стараюся у спорті її прославляти – підіймати прапор. Будувати тут бізнес, з якого я буду платити податки державі. Я хочу тут жити і хочу, щоб тут жили мої діти", – резюмував боксер.

Усику не вперше пропонують змінити громадянство

У 2018 році депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев запропонував надати Усику громадянство РФ через те, що боксер народився в Сімферополі.

Український боксер, коментуючи це, зауважив, що прекрасно почувається під прапором України.

У 2020 році Усик та його кум Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", створеному РПЦ та Московським патріархатом в Україні.

За це боксери були розкритиковані в Україні. Водночас у Росії заявили, що готові надати українцям російське громадянство.