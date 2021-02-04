Патріотизм – це те, за чим ховаються брудні люди, – Усик
Українець Олександр Усик поділився думкою про патріотизм. Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі заявив, що за патріотизмом ховаються "брудні люди".
Джерело: Ходят Слухи
Під час інтерв'ю з Усиком блогерка Раміна Есхакзай заявила, що "люди, які провокують зірок та політиків", часто говорять про патріотизм. Відповідно вона запитала, що для Усика патріотизм.
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34-річний боксер відповів, що любить свою країну. Однак, на думку Усика, патріотизмом користуються "брудні люди".
Я вважаю, що патріотизм – це те, за чим ховаються. Прямо бруднулі... Брудні люди, які ховаються за патріотизмом. Я син своєї країни. Я її дуже сильно обожнюю та люблю. Мені пропонували достатньо багато разів і немалі суми, щоб я змінив громадянство – 5-6 країн,
– сказав Усик.
За словами боксера, йому пропонували за зміну громадянства непоганий заробіток. Також він розповів, що угода про зміну громадянства у майбутньому передбачала пристойний заробіток.
Втім, Усик твердо заявив, що планує жити в Україні та розвивати свою країну.
"Я люблю свою країну. Я стараюся розвивати її в різних галузях. Я стараюся у спорті її прославляти – підіймати прапор. Будувати тут бізнес, з якого я буду платити податки державі. Я хочу тут жити і хочу, щоб тут жили мої діти", – резюмував боксер.
Усику не вперше пропонують змінити громадянство
- У 2018 році депутат Держдуми Росії Дмитро Свіщев запропонував надати Усику громадянство РФ через те, що боксер народився в Сімферополі.
- Український боксер, коментуючи це, зауважив, що прекрасно почувається під прапором України.
- У 2020 році Усик та його кум Василь Ломаченко знялися у документальному фільмі "Здрастуй, брате! Христос воскрес", створеному РПЦ та Московським патріархатом в Україні.
- За це боксери були розкритиковані в Україні. Водночас у Росії заявили, що готові надати українцям російське громадянство.
Що відомо про досягнення Усика?Український боксер у 2012 році став Олімпійським чемпіоном. На професійному ринзі Усику вдалося стати першим українським абсолютним чемпіоном світу в першій важкій вазі. Наразі Усик виступає у важкій вазі та прагне битися за титул чемпіона світу.
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