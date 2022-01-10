Ніхто не хоче підписувати контракт, – Ломаченко впевнений, що суперники уникають бою

Василь Ломаченко провів два успішні бої у 2021 році. Тепер в новому 2022-му український боксер готовий повернути втрачені чемпіонські титули, якими володіє Джордж Камбосос.

У пошуках нової "жертви"

33-річний український боксер перебуває у пошуках першого суперника у 2022 році. Василь Ломаченко впевнений, що опоненти не надто хочуть виходити на ринг проти нього.

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Прямо зараз ніхто не хоче підписувати контракт на бій зі мною,

– заявив Ломаченко.

Українець хоче повернути титули