Потенційні суперники Усика

Спершу в IBF вирішили, що офіційного претендента на титул мають визначити Луїс Ортіс та Філіп Хргович.

Це цікаво Шанси Берінчика в бою проти Ломаченка: тренер відповів цитатою Лобановського

Непереможний хорватський боксер відразу прийняв бій з Ортісом. Проте кубинський боєць відмовився від поєдинку через травму.

Після цього суперником Хрговича міг стати Джозеф Паркер. Проте новозеландець також не прийняв зустріч з Хрговичем. З чим пов'язане рішення Паркера – невідомо.

У рейтингу IBF після Паркера йдуть Ентоні Джошуа й Тоні Йока. Зважаючи на те, що доля титулу IBF визначиться у реванші між Усиком та Джошуа, то саме Тоні Йока може стати суперником Хрговича.

Французький боксер Йока отримав три дні, щоб прийняти рішення щодо поєдинку проти Хрговича.