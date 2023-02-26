Марсель – ПСЖ 0:3

Голи: Мбаппе, 26, 53, Мессі, 29

"Провансальці" виходили на матч проти Парі Сен-Жермена з бажанням повторити результат кубкової зустрічі (2:1), коли одним з авторів голів став Руслан Маліновський. Втім, у підопічних Крістофа Галтьє були абсолютно протилежні наміри, пише 24 канал.

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Лідерів ПСЖ не зупинити

Зустріч проходила у рівній боротьбі, проте гості частіше загрожували воротам суперника. В середині першого тайму головні зірки "червоно-синіх" організували перший гол. Ліонель Мессі організував швидку контратаку і віддав передачу на Кіліана Мбаппе. Форвард миттєво оцінив ситуацію, відправивши м'яч у сітку воріт Лопеса.

Відео голу Мбаппе

Через кілька хвилин Мбаппе віддячив аргентинцю. Француз промчався лівим флангом і зробив прострільну передачу у воротарський майданчик. Мессі залишалося лише підставити ногу.

Відео голу Мессі

Отримавши таку перевагу "парижани" заграли ще розкутіше. Непогані шанси довести рахунок до розгромного мали Мессі та Мбаппе.

Свою справу "убивчий" дует ПСЖ зробив на 53-й хвилині матчу. Мбаппе відгукнувся на філігранну передачу від старшого партнера і блискучим ударом довів рахунок до розгромного.

Відео другого голу Мбаппе

Після третього пропущеного голу команда Маліновського мала шанси скоротити розрив у рахунку. Проте воротар "парижан" Джанлуїджі Доннарумма зіграв бездоганно.

Фінальний свисток арбітра зафіксував перемогу ПСЖ з рахунком 3:0. Підопічні Ігора Тудора не скористалися можливістю скоротити відставання від "парижан".

Відповідно, команда Мессі та Мбаппе на крейсерській швидкості мчить до чемпіонства.

Руслан Маліновський зіграв у матчі 81 хвилину, але не зумів допомогти партнерам по команді врятуватися від розгрому.

Відеоогляд матчу Марсель – ПСЖ