Марокканського захисника Ашрафа Хакімі офіційно обвинуватили в зґвалтуванні. Футболіст своєю чергою вважає усі обвинувачення вигаданими та неправдивими.

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Все в край серйозно

Прокуратура Нантерра посеред тижня розпочала розслідування, а тепер ухвалила рішення офіційно висунути Ашрафу звинувачення. Сам Хакімі вже дав свідчення у цій справі в суді. 24-річного футболіста поміщено під судовий контроль. Хакімі вважає усі звинувачення вигаданими й неправдивими. До того ж ПСЖ підтримав свого оборонця й надав йому юридичну допомогу у цій справі.

Висунуто припущення, що марокканець міг зґвалтувати 24-річну дівчину 27-го лютого. Футболіст спілкувався з дівчиною в інстаграмі, згодом вона завітала у гості до Хакімі. Дівчина повідомила, що марокканець задер її одяг, цілував губи та груди, а також проник у неї у своєму будинку в західному передмісті Парижа. На додачу, дружина Хакімі Хіба Абрук вже розпочала процес розлучення з футболістом. Хоча й, можливо, що розлад у відносинах пари стався ще до інциденту.

Кар'єра Ашрафа Хакімі