ПСЖ – Лілль 4:3

Голи: Мбаппе, 11, 87, Неймар, 17, Мессі, 90+5 – Діакіте, 24, Девід, 58, Бамба 69.

В рамках 24-го туру Ліги 1 зустрічались команди з першої та п'ятої сходинки турнірної таблиці – ПСЖ та Лілль. У матчі перемогу вдалось здобути парижанам з рахунком 4:3. Французькі клуби подарували справжнє свято своїм вболівальникам, пише 24 канал.

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Феєрична зустріч

Столичний колектив матч розпочав досить жваво. Гравці парижан у першій двадцятихвилинці змогли забити два робочих м'ячі у ворота Лілля. Спершу усі свої індивідуальні якості продемонстрував Кіліан Мбаппе, який сольним проходом змінив цифри на табло на 11-ій хвилині. А уже за 6 хвилин гол на свій рахунок зумів записати Неймар, який просто заніс "круглого" у пусті ворота суперника. На табло висвітилось 2:0 уже на 17-ій хвилині зустрічі.

Та от Лілль включив всі свої бійцівські якості та голови не опустив. "Мастифам" знадобилось сім хвилин, щоб повернутись у гру. На 24 хвилині матчу, після розіграшу кутового, гравці Лілля направили м'яч у штрафний майданчик ПСЖ, де його правно у сітку воріт перевів Діакеті. Команди пішли на перерву за рахунку 2:1.

Дебютний другого тайму видався болючим для ПСЖ. Спершу лідер столичного колектива Неймар отримав неприємну травму, через яку гравець залишив поле на носилках. А згодом Лілль зрівняв рахунок в матчі. "Мастифи" виконували кутовий удар, та от Марко Верраті вирішив скоїти непотрібний фол, через що арбітр і призначив пенальті. До м'яча підійшов Девід, який впенено виконав одинадцятиметровий удар та вирівняв ваги матчу.

А незабаром, на 69-ій хвилині "мастифам" взагалі вдалось вийти вперед. Гомеш віддав ідеальну передачу за спину захисників ПСЖ та таким чином вивів Бамбу на побачення з голкіпером парижан. Нападник Лілля сильним ударом відправив "круглого" у сітку воріт суперника, 3:2 – ПСЖ в шоці.

Та от лідерські якості провідних гравців "червоно-синіх" дали про себе знати. Уже під завісу поєдинка Кіліан Мбаппе оформив дубль, цим самим зрівнявши рахунок у матчі. Гравці ПСЖ виконали серію коротких передач, після якої Мбаппе влучив у ближній кут воріт.

Проте вишеньку на торт поставив ніхто інший, як Ліонель Мессі. Багаторазовий володар Золотого М'яча уже в компенсований арбітром час ідеально виконав штрафний удар. Аргентисська легенда метрів з двадцяти відправив м'яч у нижній та ще й воротарський кут. "Круглий" від штанги залетів у ворота голкіпера Лілля. Рахунок на 90+5 хвилині змінився на 4:3 на користь ПСЖ.

Столичний колектив не без проблем, але долає свого міцного суперника та залишається на першому місці Ліги 1. Лілль поки що зберіг п'яту сходинку, проте в разі перемоги Ренна "мастифи" можуть спуститись нижче та вийти зі зони єврокубків.

Огляд матчу ПСЖ – Лілль: