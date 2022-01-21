Невтішні новини: Гвардіола нарешті розповів про стан здоров'я Зінченка після COVID-19

Наставник Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про кадрову ситуацію напередодні дуелі зі Саутгемптоном у 23-му турі АПЛ. Фахівець згадав і про Олександра Зінченка.

Гвардіола повідомив, що українець не зможе допомогти Ман Сіті у матчі 23 туру АПЛ.

До слова Один із лідерів Ла Ліги несподівано зацікавився трансфером Зінченка

"Ріяд Марез має тиждень відпочинку. Очікуємо на його повернення пізніше. Натан Аке готовий до поєдинку, а от Олександр Зінченко – ні. Відпустка після Саутгемптона? Ми говорили з клубом про поїздку в Абу-Дабі, але з вірусом їхати небезпечно. Вирішили, що кожен поїде сам зі сім'єю чи друзями", – сказав Пеп.

Зінченко переніс ковід

1 січня Зінченко здав позитивний тест на коронавірус, через що пропустив три останні ігри своєї команди: проти Арсеналу в АПЛ (2:1), Свіндон Таун (4:1) у 1/32 фіналу Кубка Англії та поєдинок чемпіонату проти Челсі (1:0).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті має намір запропонувати Зінченку новий контракт. Поточна угода українця з клубом діє до літа 2024 року.

Олександр Зінченко цього сезону відіграв за Манчестер Сіті у всіх турнірах 12 матчів, у яких відзначився двома результативними передачами.

Поєдинок Саутгемптон – Манчестер Сіті відбудеться 22 січня. Початок – 17:00 за київським часом.