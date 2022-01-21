Гвардіола повідомив, що українець не зможе допомогти Ман Сіті у матчі 23 туру АПЛ.

До слова Один із лідерів Ла Ліги несподівано зацікавився трансфером Зінченка

"Ріяд Марез має тиждень відпочинку. Очікуємо на його повернення пізніше. Натан Аке готовий до поєдинку, а от Олександр Зінченко – ні. Відпустка після Саутгемптона? Ми говорили з клубом про поїздку в Абу-Дабі, але з вірусом їхати небезпечно. Вирішили, що кожен поїде сам зі сім'єю чи друзями", – сказав Пеп.

Поєдинок Саутгемптон – Манчестер Сіті відбудеться 22 січня. Початок – 17:00 за київським часом.

Зінченко переніс ковід