Гвардиола сообщил, что украинец не сможет помочь МанСити в матче 23 тура АПЛ.

К слову Один из лидеров Ла Лиги неожиданно заинтересовался трансфером Зинченко

"Рияд Марез имеет неделю отдыха. Ожидаем его возвращения позже. Натан Аке готов к поединку, а вот Александр Зинченко – нет. Отпуск после Саутгемптона? Мы говорили с клубом о поездке в Абу-Даби, но с вирусом ехать опасно. Решили, что каждый поедет сам с семьей или друзьями", – сказал Пеп.

Поединок Саутгемптон – Манчестер Сити состоится 22 января. Начало – 17:00 по киевскому времени.

Зинченко перенес ковид