Голуб: Ломаченко – геній

Єгор Голуб намагається поставити Денису Берінчику технічний бокс. Через це тренера вже називають адептом ідей Анатолія Ломаченка.

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Голуб зізнався, що з одно боку йому приємно, що його порівнюють з Ломаченком, але з іншого – незручно.

Я вважаю, що Анатолій Миколайович – це взагалі геній. Мені не все одно. З одного боку мені надзвичайно приємно, а з другого – мені незручно. Я вважаю, що він найвеличніший. Мені до нього ще далеко. Це мій тренерський приклад, взагалі як людини. Мені подобається його бокс, який він бокс пропонує. Так, як боксує Василь Ломаченко, Олександр Усик та всі у збірній (йдеться про "золоту" олімпійську збірну України 2012 року, – 24 канал). Ось ця філософія боксу мені дуже подобається,

– заявив тренер.

Також тренер Берінчика розповів, як Анатолій Ломаченко вплинув на нього. Тренер розповів про психологічні секрети Ломаченка.

"Якщо хочеш перемогти – значить треба зробити більше! Усе по бажанню. У кожного індивідуально. Ніхто нікого не змушує робити. Тут вже, як у тебе всередині самолюбство прокидається. Так, я, наприклад, не буду робити. А ти розумієш, що це потрібно робити. Він (Анатолій Ломаченко, – 24 канал) нікого нічого не змушує робити. Просто поряд з ним це все хочеться робити", – резюмував Голуб.

Анатолій Ломаченко – тренер року за версією авторитетного журналу The Ring (2018).

Він – найкращий тренер світу за версією асоціації BWAA у 2017 році.

Ломаченка називають одним з найкращих сучасних тренерів з боксу.

Повну версію інтерв'ю Єгора Голуба про те, чому він завершив кар'єру боксера в любителях, хто привів збірну України з боксу до перемог на Олімпійських іграх 2012, яку оцінку отримав Денис Берінчик за бій проти Іси Чанієва та які шанси в Олександра Усика в реванші проти Ентоні Джошуа читайте в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.