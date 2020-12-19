У 2020 році українець Олексій Новіков отримав статус найсильнішої людини планети. Силач переміг у пекельних змаганнях The World's Strongest Man в США. Окрім цього, він став наймолодшим атлетом, який здобув цей титул.

Про потужні змагання у США, побиття рекордів Гіннеса, підтримку рідних та новий статус Олексій Новіком розповів в інтерв'ю Show Kucher на 24 каналі.

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Як це – найсильніша людина планети

Найсильніша людина світу, насамперед я тебе з цим вітаю. І як тобі тепер живеться у новому статусі?

Насправді дуже багато чого змінилося, дуже багато роботи зараз. Я надіявся, що після змагань поїду на відпочинок, але я зрозумів, що в мене ще на тиждень все розписано на кожен день.

Що це за робота?

Це робота як зараз – різні інтерв'ю, зйомки, радіо, тобто наразі таких івентів дуже багато. Я ще не усвідомлюю всього масштабу, але десь потихеньку починаю розуміти, що це таке взагалі. Сам факт я розумію, що ось – я там, але не розумію, наскільки це все масштабно. Тобто найсильніша людина планети – це дуже великий результат.

Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети: дивіться відео

У 24 роки ти став найсильнішою людиною планети. Це взагалі рекорд за історію цього конкурсу і загалом спорту.

Так і є. Я не знаю, якось так склалося. Звичайно, для цього я приклав сил і дуже багато працював. Але і тренер мій, і близькі – вірили в мене, вони знали, що я переможу, але думали, що це буде через 3– 4 роки. Тобто десь я наберусь сил, стану більшим, досвідченішим – і це буде. Але ніхто не очікував, що буде зараз. Можливо, навіть трошки зарано.



Інтерв'ю з Олексієм Новіковим / Фото 24 каналу

На початку цих змагань ти говорив, що ніхто не ставився до тебе серйозно, ніхто навіть не думав, що ти можеш перемогти. В який момент всі вже зрозуміли, що ти серйозний суперник?

Декілька людей, зовсім мало, знали, що я можу "наробить ділов" – це був Матеуш Килишковський, той, який не приїхав на змагання, і знаючи мене добре. Та ще декілька спортсменів, які зі мною змагалися, вони вже знають, хто я. Звичайні пересічні закордонні люди, які просто слідкують за стронгменом, є спортсмени, яких вони люблять та підтримують. Я маленький, хто на мене міг ставити, що я можу виграти?

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Але після першого дня фіналу вже всі зрозуміли, що дуже можливо, що я виграю в цьому змаганні. Тобто, коли я виграв кваліфікацію у Тома Стольтмана, який і був моїм головним конкурентом, вони ще думали так, що може мені пощастило, але все одно задумались. Вже після того, як я повністю виграв перший день запасом, тоді я вже чув привітання.

Світовий рекорд

Щодо світового рекорду, який ти поставив, це так само додатковий інфопривід. Під час цих змагань ти увійдеш у книгу рекордів Гіннеса, цього ще не відбулось?

Цього ще не відбулось, ми подали заявку, це обов'язково буде, але питання: "Коли". Тобто тільки якісь формальні моменти. Все дійсно зроблено по регламенту, все як має бути і ніяких перешкод до цього немає. Тільки чекаємо.

В який момент ти сам зрозумів, що перемагаєш?

Я лежав у своєму номері готелю, розмовляв зі своїми близькими і думав, що це ж все можливо, просто вдумайтесь. Коли починав летіти у своїх думках, можливо, у легеньких мріях, я одразу виходив звідти, щоб максимально цього не робити, аби не відчути смак перемоги до того, як це станеться. Зазвичай, коли навигадую, що вже там – цього не стається. Остання вправа – в мене вже було 4 бали переваги, тобто дуже малий шанс, що я можу комусь поступитися, але поки мене не оголосили, я в це вірив, але не давав собі цього розуміти.



Олексій Новіков став найсильнішою людиною планети / Фото 24 каналу

Вже в останньому змаганні ти не зміг підняти 5 камінь, хоч тренер тобі постійно кричав: "Давай". Тобто ти вже розумів, що і без цього каменю перемагаєш, але чому було важливо зробити такий фінальний жест?

Не тренер був, а Михаїл Шивляков, російський спортсмен. Потрібно віддати йому належне, що він дуже мене підтримував, він порвався на кваліфікації і всю свою енергію направив на підтримку мене. Дуже йому дякую. Так, це було важливо, тому що якби я не підняв, я б показав свою слабкість – що у 2021 році я не підніму і мене можна перемогти. Загалом все підіймалося, але на фінальному камені у мене порвалася футболка, вона якраз тримала, на фото видно, де просто від коміра повністю пішла дірка, вона не витримала і порвалася. У якийсь момент у мене камінь з’їхав по мені і не піднялося.

"Я йшов до цього 7 років"

Які були твої перші думки, коли ти зрозумів, що точно переміг, коли почались перші вітання?

Це дуже великий масштаб змагань. Це треба розуміти, що те, що є у студії – це дуже багато, а там це множиться на 10 – 15. Там працювала дуже серйозна команда, 100 людей персоналу – великий масштаб змагань і коли ти "цвях" програми і все зациклено на тобі – такого в Україні неможливо відчути. І коли всі дійсно щиро тебе вітають…

Хто першим привітав?

Я навіть не пам’ятаю. Мене не пускали до свого намету, до своїх асистентів Романа та Міші, які мені допомагали. Я просто зупинився. Головний по камері сказав мені: "Стій". Через хвилину принесли прапор, пофотографували, все відзняли, проговорили – я хвилин 10 стояв на одному місті, це було потрібно, вони щось знімали. Той час неможливо передати, це потрібно відчути, неможливо так просто сказати, що я був щасливий.

Я 7 років йшов до цього, це взагалі найвищий щабель в моєму спорті. Коли в мене ніхто не вірив, я працював і знав, що це можливо – і тут я виграю з рекордом по віку та вазі, я був 130 кілограмів на той момент. Не знаю, наскільки точно, але це також рекорд, але його просто не проговорили, тому що я приїжджав із 136 кілограмів, а під кінець змагання вже був 130, 6 кілограмів фактично залишив там.

Рекорд в тязі, що від мене ніхто не очікував, також, це так, як перемогти в нокаут, як у нас називається. Я розумію, що це вже дуже серйозно.

Більше про змагання, тренування та хейтерів – у програмі Show Kucher.

Інтерв'ю з Олексієм Новіковим: дивіться відео